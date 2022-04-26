Одна з них — відкрити новий фронт і відтягнути сили ВСУ від Миколаєва.

Є три причини, чому Росія влаштувала провокації на території невизнаного Придністров'я. Одна з них — відкрити новий фронт і відтягнути частину сил ЗСУ від Миколаєва в Одеську область.

Центр протидії дезінформації при РНБО в офіційному Telegram-каналі детально розповів про кожну з причин провокацій.

ФСБ РФ хоче відкрити додатковий фронт на Одещині. Збройним силам України доведеться відправити частину підрозділів в регіон, а це послабить позиції в Миколаєві, який зараз готується до потенційного наступу. Росія підготувала для Придністров'я білоруський сценарій: невизнана держава підтримуватиме РФ без прямого вступу у війну.

Друга причина — виправдання дій РФ в Україні. Росія звинуватила в обстрілі Придністров'я ЗСУ і продовжуватиме розповідати про необхідність "врятувати своїх" під час повномасштабного вторгнення.

А третя причина — відвернути увагу від Маріуполя. На знімках міста нещодавно були знайдені величезні братські могили. Провокації дозволяють "замести сліди" військових злочинів і геноциду українського народу.

Вибухи в Придністров'ї: що відомо

25 квітня сталися вибухи в будівлі "міністерства держбезпеки" в Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора.

Українська розвідка опублікувала документ, що свідчить про причетність російських спецслужб до організації вибухів у Тирасполі.

У свою чергу президент Молдови Майя Санду заявила, що ескалація в Придністров'ї відбувається через "провоєнні" сили всередині регіону, які зацікавлені в дестабілізації безпеки.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: