Є три причини, чому Росія влаштувала провокації на території невизнаного Придністров'я. Одна з них — відкрити новий фронт і відтягнути частину сил ЗСУ від Миколаєва в Одеську область.
Центр протидії дезінформації при РНБО в офіційному Telegram-каналі детально розповів про кожну з причин провокацій.
ФСБ РФ хоче відкрити додатковий фронт на Одещині. Збройним силам України доведеться відправити частину підрозділів в регіон, а це послабить позиції в Миколаєві, який зараз готується до потенційного наступу. Росія підготувала для Придністров'я білоруський сценарій: невизнана держава підтримуватиме РФ без прямого вступу у війну.
Друга причина — виправдання дій РФ в Україні. Росія звинуватила в обстрілі Придністров'я ЗСУ і продовжуватиме розповідати про необхідність "врятувати своїх" під час повномасштабного вторгнення.
А третя причина — відвернути увагу від Маріуполя. На знімках міста нещодавно були знайдені величезні братські могили. Провокації дозволяють "замести сліди" військових злочинів і геноциду українського народу.
Вибухи в Придністров'ї: що відомо
25 квітня сталися вибухи в будівлі "міністерства держбезпеки" в Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора.
Українська розвідка опублікувала документ, що свідчить про причетність російських спецслужб до організації вибухів у Тирасполі.
У свою чергу президент Молдови Майя Санду заявила, що ескалація в Придністров'ї відбувається через "провоєнні" сили всередині регіону, які зацікавлені в дестабілізації безпеки.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.