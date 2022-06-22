Російські загарбники вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору.

Російські загарбники зайшли у Тошківку та посилив вогневий вплив на інші населені пункти Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Важко на Попаснянському напрямку. Ворог зайшов у Тошківку, що дозволило йому посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору. Непросто нашим бійцям тримати оборону і в районі Гірського", - зазначив він.

За словами очільника області, у Гірському за минулу добу зруйновано 9 будинків, у Золотому – 7, у Новоіванівці – 12.

Раніше голова районної військової адміністрації Роман Власенко наголосив, що цей тиждень може бути вирішальним, а бої ще більш інтенсивними. За його словами, на лінії зіткнення зосереджені всі резерви особового складу і техніки ворога з окупованих територій.

"На сьогодні, за нашою інформацією, Тошківка повністю окупована росіянами. Вони намагаються продавити оборону наших хлопців між Мирною Долиною і Гірським. Були зупинені вчора, але тиск триває", - каже Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в районі Сєвєродонецька йдуть вирішальні бої, тому що в планах росіян захопити всю Луганську область до 26 червня.

"Зараз тривають без перебільшення вирішальні бої в районі Сєвєродонецька. І плани ворога - дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня. Зараз російська армія кинула фактично всі свої сили і засоби для того, щоб штурмувати населені пункти навколо", - зазначила вона.

Вас також можуть зацікавити новини: