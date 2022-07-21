Спостерігається тенденція щодо звільнення значної частини особового складу, які проходили службу по короткострокових контрактах.

Більшість російських військових відмовляються подовжувати довготермінові контракти, дія яких закінчилась.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб Збройних сил України щодо оперативної інформації станом на 06.00 сьогодні щодо російського вторгнення.

"За наявною інформацією, у військових частинах збройних сил Російської Федерації спостерігається тенденція щодо звільнення значної частини особового складу, які проходили службу по короткострокових контрактах. Також, більшість військовослужбовців відмовляється подовжувати довготермінові контракти, дія яких закінчилась",- сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, у військових частинах РФ, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною, напередодні відправки до зони бойових дій окупанти виводять техніку з ладу, аби уникнути відправки на війну.

Російське командування кидає військовослужбовців несловянських національностей у найризикованіші атаки, через це серед них росте невдоволення.

Вас також можуть зацікавити новини: