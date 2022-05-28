Понад 440 дітей отримали поранення внаслідок ворожих дій.

Російські військові вбили в Україні 242 дитини.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Станом на ранок 28 травня 2022 року більше ніж 682 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 242 дитини загинуло та понад 440 поранено. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

Найбільше жертв серед дітей у Донецькій області - 153, Київській - 116, Харківській - 108, Чернігівській - 68, Луганській - 51, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Так, 26 травня у м. Маріуполь Донецької області на території загальноосвітнього закладу в результаті детонації ворожого снаряду загинув 12-річний хлопчик.

В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що під час обстрілу окупантами 15 березня м. Маріуполь Донецької області отримав поранення 15-річний підліток. Хлопця примусово вивезли на територію так званої "ДНР" до медичного закладу. Разом з ним забрали його 2-річного брата та 14-річну сестру.

Також стало відомо, що 28 лютого внаслідок обстрілу військовими РФ автомобіля у м. Харкові отримав поранення 17-річний хлопець.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1888 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.

Вас також можуть зацікавити новини: