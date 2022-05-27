Інцидент стався вчора на території школи №30 в Кальміуському районі.

У Маріуполі внаслідок детонації снаряду на території школи загинув 12-річний хлопчик.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його інформацією, вчора в Маріуполі на території школи №30 в Кальміуському районі по вул. Дністровській в результаті детонації снаряду загинув 12-річний хлопчик.

"Російська зброя продовжує вбивати дітей Маріуполя навіть після активних дій. Будьте обережні… Кожного дня кажіть дітям не торкатись підозрілих предметів. Особливо схожих на снаряди, ракети та іншу зброю", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, російські військові в Маріуполі розширюють братські могили. Окупанти для залякування місцевих жителів використовують заяви української влади про загрозу епідемії.

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