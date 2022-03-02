Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Унаслідок повітряного удару по Житомиру загинуло двоє людей, 16 - дістали травми.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

"Уточнена інформація щодо наслідків повітряного удару в Житомирі. Станом на 07:00 02 березня: підтверджена загибель двох осіб, 16 - отримали травми. Врятовано 12 осіб, з них 6 дітей, яких рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків", - зазначили в ДСНС.

Водночас аварійно-рятувальні роботи тривають, інформація оновлюється.

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