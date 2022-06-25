Забарвлення бронежилета вкрай схоже на камуфляж ЗСУ, офіційно затверджений з 2014 року.

Російський генерал-кадирівець Апти Алаудінов "засвітився" під Сєвєродонецьком у бронежилеті української армії.

Про це повідомляє російська служба британської телерадіокомпанії ВВС, посилаючись на відео, опублікуване голова Чечні Рамзаном Кадировим.

На кадрах Алаудінов стоїть серед інших окупантів і розповідає про обстановку в Сєвєродонецьку. На ньому бронежилет, забавлення якого ідентичне офіційному камуфляжу Збройних сил України.

На лівому плечі бронежилета також видно елемент відомий під назвою "коробочка" - ущільнений валик, який утримує ремінь зброї від скочування з плеча. "Коробочки" є тільки в українських та російських бронежилетів, проте російське забарвлення набагато темніше.

"Це додатковий аргумент на користь того, що генерал Алаудінов одягнений саме в український бронежилет, а не у західну форму схожого забарвлення", – зазначають журналісти.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в СБУ показали, як насправді воюють "кадирівці". У телефоні одного з бойовиків знайшли відео, на яких окупанти танцюють під автоматні черги і стріляють по деревах, імітуючи серйозний бій.

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