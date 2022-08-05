Ліквідовано 6 командирів і 5 рядових солдатів, що їх супроводжували.

Українські військові знищили два автомобілі з російськими окупантами, які поверталися з наради.

Про це в Telegram повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Військовий ЗСУ показав яскраві кадри "денацифікації " ворожого транспорту. За даними Штефана, в автомобілях на момент удару перебували російські командири.

Ліквідовано 6 командирів і 5 супроводжуючих рядових солдатів.

"Рашн командірен їхали з наради. А в цей час їх чекали наші славетні козаки. 6 командірен та 5 зольдатен офіційно денацифікувалися та демілітаризувалися", – написав Штефан.

На кадрах видно, як снаряд ЗСУ потрапляє точно в автомобілі по ходу руху.

Внаслідок удару перша машина миттєво розривається на частини, друга - перевертається і в задимленому стані ще якийсь час рухається за інерцією.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на захопленні Соледара та Бахмута. Минулої доби ворог вів штурм на Бахмутському напрямку, проте він був невдалим. На Авдіївському напрямку бої тривають.

На Краматорському напрямку йшли стрілецькі бої.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, Україна вперше перехопила стратегічну ініціативу і змушує Росію перерозподіляти сили й змінювати пріоритети зусиль.

Окупанти, схоже, залишили Слов'янськ та Сіверськ. Реагуючи на контрнаступальні дії ЗСУ в Херсонській області, противник почав перекидати техніку до окупованого Криму.

Не припиняються обстріли й ракетні удари росіян по українських містах. Під вогонь окупантів знову потрапила Дніпропетровська область, Одеса, Запоріжжя і Миколаїв, а також Харків.

З початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ ліквідували вже 41 650 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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