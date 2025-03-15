Поки немає інформації про те, чи є загиблі або поранені.

Під час чергової масованої атаки російських БПЛА по Україні, один із них влучив у п'ятиповерхівку в Чернігові. На місці вибуху спалахнула пожежа, повідомляє керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Потрапляння шахедів зафіксовано у двох районах міста. Один шахед влучив у п'ятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки", - пише він у Telegram.

Наразі не повідомляється, чи є загиблі або поранені після удару БПЛА.

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Оновлено. 23:37. Брижинський повідомляє, що завалено 2 квартири. Доступ до них обмежено. "В інших квартирах постраждалих не виявлено. Рятувальники локалізують пожежу. Продовжуються рятувальні роботи всіма екстреними службами", - пише він.

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