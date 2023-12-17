За його словами, в цілому люди, які мають амбіції, які хочуть самі будувати своє життя, хочуть якогось іншого майбутнього для країни і для своїх республік.

Денис Соколов, вчений і політолог з РФ, який створив організацію, що привозить в Україну росіян для війни проти путінського режиму розповів про добровольців, які воюють на боці України.

"Прибувають з усіх регіонів Росії. Їдуть з Далекого Сходу, з Сибіру, з Москви, з північного заходу, з півдня. Кавказ теж їде. Кавказці і так були, чеченці воюють з 2014 року", - заявив він в інтерв'ю NV. Хто ці люди, чому вони вибирають вас?

Також Соколов розповів, які ці люди.

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"Різні люди. Напевно, головна мотивація - вони не розуміють, яка може бути інша стратегія, крім збройної боротьби проти цього режиму. Вони не бачать жодного іншого виходу для себе. Є, звичайно, люди, для яких в принципі немає ніякого іншого особистого плану, загубилися, але таких дуже мало. В основному це мотивовані морально-політично хлопці різного віку і різних поглядів. Тобто, і праві є, і ліві, і в принципі без якихось виражених політичних переконань. Але є націоналісти з точки зору своїх національних республік. Це статистичний зріз населення Російської Федерації, але, напевно, зріз такого активного населення", - заявив він.

За його словами, в цілому люди, які мають амбіції, які хочуть самі будувати своє життя, хочуть якогось іншого майбутнього для країни і для своїх республік.

Росіяни на боці України - деталі

17 грудня в Головному управління розвідки Міністерства оборони України повідомили, що атаку в Білгородській області Росії здійснили противники кремлівського режиму. При цьому несподіваний напад на позиції підрозділів армії Росії викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону.

Пізніше Легіон "Свобода Росії" взяв на себе відповідальність за атаку на опорний пункт російських військ у Білгородській області.

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