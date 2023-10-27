Інколи супротивник застосовує невелику кількість безпілотників по всій Україні задля розвідки, зазначили у Повітряних силах Збройних сил нашої держави.

Запуск навіть одного ворожого дрона по Україні може спричиняти серйозні наслідки, бо це грізна зброя.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат під час ефіру телемарафону, коментуючи ситуацію щодо запуску Росією невеликої кількості безпілотників одночасно. Він зазначив, що ворог має різну мету, запускаючи дрони. Ігнат підкреслив, що "Шахед" - це далекобійний, баражуючий боєприпас, який може влучати точно у заплановану ворогом ціль.

"Він має GPS-навігацію, по якій йде по прокладеному оператором маршруту. Він може летіти далеко і може змінювати постійно маршрут, відповідно до того, як йому заклали", - наголосив Ігнат. При цьому зазначив, що інколи ворог застосовує невелику кількість БПЛА по всій Україні задля розвідки, щоб під час маневрів визначити, де їх там краще, а де гірше знищували, щоб виявити слабкі місця в українській системі захисту.

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Ігнат повідомив, що це дозволяє ворогу робити певні висновки щодо сил та засобів у певному регіоні України, щоб використати цю інформацію при плануванні наступних атак.

"Тобто така собі ще й розвідувальна функція. Але не забуваємо, що навіть така невелика кількість БПЛА - 5 чи 6 це не просто так "політати" відправили, а вони відправили його конкретно на об'єкти для того, щоб їх знищити. Ну, і навіть невелика кількість в 11 чи 15 дронів, які розлітаються по різних маршрутах і практично ніколи не летять фактично в купі, - це дозволяє ворогу проводити збір важливої інформації щодо сил та засобів", - сказав Ігнат.

При цьому підкреслив, що навіть один "Шахед" коли летить - це грізна зброя, і її треба знищувати, бо коли влучає у вразливе місце, можуть бути серйозні наслідки.

Триває війна в Україні з РФ - що сьогодні треба знати

Як повідомляв УНІАН, керівниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк поінформувала, що по Миколаївській і Херсонській областях цієї ночі російські окупанти двома хвилями запускали дрони-камікадзе - 5 з 6 дронів збито. За її словами, вороги підшуковують нову тактику. Два ворожі дрони знищено на Миколаївщині і три - на Херсонщині. Гуменюк повідомила, що було влучання в об'єкт інфраструктури.

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що шість ударних безпілотників типу Shahed росіяни запустили з району Приморсько-Ахтарськ. Також загарбники завдали удару одною балістичною ракетою "Іскандер-М" з Воронезької області у напрямку Харківщини.

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