Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський наголошує, що Росія грубо порушує міжнародне кримінальне право та міжнародне гуманітарне право, а цим злочинам немає строку давності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону на українських телеканалах.
"Ми на Комітеті з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглядаємо питання, щоб визнати Російську Федерацію країною-терористом, і звернутися до всього цивілізованого світу. Визнати вище політичне керівництво носіями нацистської ідеології", - розповів Веніславський.
Він також нагадав, що головна мета "спецоперації", яку проводить президент Росії Володимир Путін, - це "денацифікація України".
"Денацифікація" означає знищення частини нації. А це означає, що Путін проголосив головною метою війни проти України геноцид українського народу. Це прямо випливає з Конвенції про запобігання злочинам геноциду і про покарання", - зазначив депутат і додав, що це питання зараз також розглядається у Комітеті.
Веніславський також підкреслив, що російські "політичне керівництво і військові вчинять цілу низку системних військових злочинів".
"Вони грубо порушують міжнародне кримінальне право та міжнародне гуманітарне право, а цим злочинам немає строку давності. І всі, хто віддавав, всі, хто виконував злочинні накази, вони не зможуть ніде сховатися, вони не зможуть виїхати за межі Російської Федерації, якщо вона збережеться. А якщо виїдуть, вони будуть негайно заарештовані і передані до Міжнародного кримінального суду", - сказав депутат.