Український парламентарій підкреслює, що усі, хто віддавав, та усі, хто виконував злочинні накази, "не зможуть ніде сховатися".

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський наголошує, що Росія грубо порушує міжнародне кримінальне право та міжнародне гуманітарне право, а цим злочинам немає строку давності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону на українських телеканалах.

"Ми на Комітеті з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглядаємо питання, щоб визнати Російську Федерацію країною-терористом, і звернутися до всього цивілізованого світу. Визнати вище політичне керівництво носіями нацистської ідеології", - розповів Веніславський.

Він також нагадав, що головна мета "спецоперації", яку проводить президент Росії Володимир Путін, - це "денацифікація України".

"Денацифікація" означає знищення частини нації. А це означає, що Путін проголосив головною метою війни проти України геноцид українського народу. Це прямо випливає з Конвенції про запобігання злочинам геноциду і про покарання", - зазначив депутат і додав, що це питання зараз також розглядається у Комітеті.

Веніславський також підкреслив, що російські "політичне керівництво і військові вчинять цілу низку системних військових злочинів".

"Вони грубо порушують міжнародне кримінальне право та міжнародне гуманітарне право, а цим злочинам немає строку давності. І всі, хто віддавав, всі, хто виконував злочинні накази, вони не зможуть ніде сховатися, вони не зможуть виїхати за межі Російської Федерації, якщо вона збережеться. А якщо виїдуть, вони будуть негайно заарештовані і передані до Міжнародного кримінального суду", - сказав депутат.

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