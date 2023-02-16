Громадян України російські окупанти змушують переоформляти майнові права за російським законодавством.

В Голої Пристані Херсонської області окупанти змушують місцевих жителів переоформлювати майнові права за російським законодавством.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Тих, хто відмовиться підігравати російський окупації, загарбники погрожують депортувати в РФ.

"Окупаційна адміністрація міста Гола Пристань Херсонської області чинить тиск на місцеве населення щодо переоформлення майнових прав за російським законодавством. Зокрема, поширюється інформація, що громадян України, які не виконають вимог окупантів до травня цього року, буде депортовано до Росії", - йдеться в повідомленні.

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Війна в Україні - ситуація в Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, на території тимчасово окупованої частини Херсонської області українців катують, а в їхні будинки заселяють російських військових. За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, із захоплених росіянами районів Херсонщини надходить інформація про масові тортури, мародерства та переслідування громадян України.

А за даними Генерального штабу Збройних сил України, російські окупанти намагаються провести паспортизацію місцевого населення в Залізному Порту. Вони обіцяють грошову винагороду жителям міста за отримання російського громадянства.

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