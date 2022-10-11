У Ростовській області розбився штурмовик СУ-25, який летів на бойовий виліт з аеродрому.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у своєму Telegram-каналі.

"Ще доба не закінчилась, а хороші новини невпинно надходять. У Ростовській народній республіці розбився СУ-25, який летів на бойовий виліт з аеродрому, - ниють кацапські інформаційні помийки", - сказано в повідомленні.

Відео дня

При цьому повідомляють, що пілот не вижив.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні була пошкоджена підстанція в Шебекіно Бєлгородської області, від електроенергії відключено більше двох тисяч жителів. При цьому губернатор області В'ячеслав Гладков звинуватив Збройні сили України в обстрілі підстанції.

Масований обстріл України 10 жовтня

Як повідомляв УНІАН, вчора російські окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари по території нашої країни.

Внаслідок атаки 14 осіб загинули та 97 дістали поранення.

Україна була змушена припинити експорт електроенергії, щоб стабілізувати власну енергосистему.

Під час вчорашніх обстрілів було знеструмлено 3900 населених пунктів, енергетикам та рятувальникам вже вдалося відновити електропостачання в більшості регіонів.

Вас також можуть зацікавити новини: