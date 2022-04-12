Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах.

Російські спецслужби планують теракти в РФ для розгону маховика антиукраїнської істерії.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Facebook.

"Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. А також нанесення ракетно-бомбових ударів по місту Білгород чи одному з міст Криму", - заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Кирило Буданов.

Він переконаний, що провальне виконання плану з мобілізації в Росії змушує путінський режим реалізувати брудні сценарії, щоб емоційно сколихнути російське суспільство і ще більше консолідувати його проти українців.

"Для цього вони планують вибухи в російських житлових будинках чи ракетні обстріли, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України та добровольчі батальйони, щоб створити емоційну картину "звірств українських націоналістів". Цілком можливо, що ці теракти подаватимуться, як помста українців за Бучу і Краматорськ, і як виправдання жорстокості проти українського мирного населення", - підкреслив начальник ГУР.

За його словами, останніми днями російська влада дедалі активніше розганяє маховик антиукраїнської істерії.

"У Білгородській і Курській областях активно риються окопи, нагнітається паніка щодо уявного наступу українських добровольчих батальйонів і диверсійних груп", - додав Буданов.

На його думку, дуже символічно, що правління Путіна почалося з "гебешних терактів" - підриву багатоквартирних будинків, які стали підставою для знищення Чечні.

"А тепер, схоже, воно закінчується тими ж методами", - додав Буданов.

Як повідомляв УНІАН, росіяни почали готуватися до партизанської війни на своїй території.