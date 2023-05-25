На думку радника Офісу президента, для лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина немає жодних авторитетів.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, яку гру веде ватажок приватної військової кампанії Євген Пригожин. Він вважає, що війсковий злочинець готується до розподілу Російської Федерації.

"Пригожин, безумовно, грає свою гру. Він розуміє, що Росія йде до певних фатальних подій, розуміє, що там будуть розподільчі процеси: перерозподіл майна, впливів, території тощо. Класична "путінська" вертикаль зникне, а замість Путіна прийдуть люди, типу Пригожина. Розподіл не за горами, тому Пригожин намагається підвищити свою субʼєктність", - розповів Подоляк в ефірі телемарафону

На його думку, для ватажка "Вагнера" не існує авторитетів, у тому числі Путіна, тому він "робить компліменти" українським Збройним силам.

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"Він відкрито критикує російське військове командування, і у мене немає жодних сумнівів, що Пригожин доведе кінця свій конфлікт із Шойгу та Герасимовим, і це буде виглядати ефектно", - додав Подоляк.

Заяви Пригожина - останні новини

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що війна зробила Україну найвідомішою країною у світі, а також допомогла її якнайкраще мілітаризувати.

У свою чергу російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що ватажка "Вагнера" Пригожина намагаються "притягнути" до влади деякі політичні особи у Росії. Він також припустив, що після цього Пригожин "зжере" всіх у Кремлі.

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