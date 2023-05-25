Він висловився, що деякі політичні особи в РФ даремно намагаються протягнути засновника ПВК "Вагнер" до влади.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) оголосив, що якщо в Кремлі вчасно не звернуть увагу на "погані" якості засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, то він всіх "зжере".

Гіркін у своєму Telegram вказав, що згоден з оцінкою колишнього "недоміністра ДНР" Романа Донецького з приводу Пригожина. Він також вважає, що на нього "вирішили поставити" і тепер намагаються "протягнути" до влади в Росії деякі політичні особи.

"Він вас же і зжере першими, якщо вам "пощастить" його протягнути до влади. Всі "зобов'язання" для людини без честі і совісті - порожній звук після того, як вони перестануть бути йому необхідні", - вказав Гіркін.

У зв'язку з можливим "верховенством" Пригожина в Кремлі Гіркін оголосив, що "смута" вже заплеснула Росію: "Смута вже почалася. Якщо хтось ще не зрозумів", - вказав він.

Гіркін накинувся на Пригожина через втрати в Бахмуті

Нагадаємо, що 24 травня Гіркін "розніс" засновника ПВК"Вагнер" за недостовірну інформацію з приводу втрат окупантів у Бахмуті. Він оголосив, що та статистика, яку озвучив Пригожин (на рівні 20 тисяч убитих "вагнерівців"), мінімум в півтора раза применшена.

Він вказав, що під Бахмутом "безповоротною втратою" став фактично кожен другий найманець і заявив, що з Пригожина вийшов дуже поганий "математик".

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