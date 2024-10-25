Помста українців навряд чи змінить хід битви під Покровськом.

Російські війська, що наступають на Селидове, 6 жовтня захопили позиції, які займає бригада Кара-Даг Нацгвардії України, і взяли в полон чотирьох нацгвардійців, яких потім розстріляли. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, українці можуть вдатися до запеклої контратаки, щоб помститися російським загарбникам за злочин, "однак навряд чи це значно вплине на хід битви за Покровськ". Він також вказує на масштабну проблему ЗСУ, яку оголює цей російський злочин.

Він зазначає, що Кремль готовий змиритися з великими втратами в підрозділах, які атакують Селидове, і за прогнозами українського Центру оборонних стратегій, росіяни, найімовірніше, захоплять місто найближчими днями. Водночас, за їхніми прогнозами, взяття міста не означає взяття Покровська, оскільки призведе до виснаження штурмової групи.

Однак Кремль здатний щомісяця набирати 30 000 нових солдатів, щоб заповнити свої втрати, а також використовує солдатів із КНДР. В України ж таких ресурсів немає, зазначає Акс, вказуючи на той факт, що командування ЗСУ вже відправило на фронт наступальні бригади Національної гвардії, включно з бригадою "Кара-Даг":

Відео дня

"Національна гвардія належить до Міністерства внутрішніх справ України, а не до збройних сил, і зазвичай виконує завдання із забезпечення внутрішньої безпеки. Те, що Міністерству внутрішніх справ довелося відправити свої сили на прямі бойові дії, говорить про масштаби проблем із кадрами".

Хоча Центр оборонних стратегій упевнений, що українці зможуть утримати Покровськ, проте інші аналітики, зокрема, Frontelligence Insight, налаштовані менш оптимістично, зазначаючи, що Україна наразі програє війну і тенденція буде негативною, якщо не буде вжито рішучих заходів, підсумовує аналітик.

Ситуація в Селидовому

Як писав УНІАН, раніше військові аналітики заявили, що росіянам вдалося зайти в Селидове після кількох тижнів важких боїв. Німецький аналітик Юліан Рьопке писав, що росіяни намагаються розвішувати в місті свої прапори.

Сьогодні в мережі з'явилися відео вуличних боїв у місті. Як розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук, донедавна окупанти докладали зусиль переважно для просування на флангах, уникаючи міських боїв. Але в останні кілька днів вони почали активні штурми міста на північно-східних і східних околицях.

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