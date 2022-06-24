Дії Росії зробили цей регіон небезпечним для судноплавства.

У США є інформація про те, що Чорноморський флот РФ отримав наказ ефективно блокувати українські порти Одеса та Очаків.

Як повідомляє The Guardian, посилаючись на офіційних осіб і розсекречені дані розвідки, військово-морський флот Росії отримав наказ поставити міни в портах Одеси і Очакова і вже замінував річку Дніпро.

Розвідка стверджує, що це - частина російської блокади експорту зерна, яка загрожує спровокувати глобальний голод.

У США кажуть, що їхня розвідка вказує на узгоджену російську стратегію з відсікання ділянки узбережжя, що знаходиться під контролем України.

"У США є інформація про те, що Чорноморський флот отримав наказ ефективно блокувати українські порти Одеса і Очаків", — сказав офіційний представник США.

Росія заперечує встановлення мін навколо портів Чорного моря і звинувачує Київ, заявляючи, що українці замінували свої власні порти.

"Ми можемо підтвердити, що, незважаючи на публічні заяви Росії про те, що вона не мінує північно-західну частину Чорного моря, Росія насправді розміщує міни в Чорному морі біля Очакова. У нас також є дані про те, що російські війська раніше замінували річку Дніпро. ... Вплив дій Росії, які призвели до припинення морської торгівлі в Північній третині Чорного моря і зробили цей регіон небезпечним для судноплавства, не можна недооцінювати, оскільки морський експорт України життєво важливий для глобальної продовольчої безпеки", — сказав чиновник.

Він також зазначив, що Україна постачає десяту частину світового експорту пшениці, і близько 95% цього експорту залишає країну через чорноморські порти.

"Зображення (супутникові знімки - УНІАН) ясно показують, що російське вторгнення в Україну призвело до руйнування трьох елеваторів, а також конвеєрної системи, що завантажує зерно на судна. Через атаку Росії експортні потужності зернового терміналу скоротилися щонайменше на третину", - сказав представник США.

Кремль офіційно заперечував спроби спровокувати глобальний голод. Водночас раніше на цьому тижні російська пропагандистка Маргарита Симонья припустила, що це частина стратегії.

"Зараз почнеться голод, і вони знімуть санкції і будуть з нами дружити, тому що зрозуміють, що з нами неможливо не дружити", — заявила Симоньян на Петербурзькому економічному форумі.

Як писав УНІАН, після того, як російські окупанти вкрали українського зерна на мільйони доларів, президент РФ Володимир Путін заявив, що РФ здатна значно збільшити експорт зерна та добрив.

При цьому лідер країни-агресора цинічно заявив, що Росія нібито "не перешкоджає експорту зерна з України".

"Нехай розміновують і вивозять", - сказав він.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зазначав, що необхідності в розмінуванні Чорноморського узбережжя України для початку транспортування зерна немає.

Сам Путін заявляв, що в разі розмінування не скористається відкритими торговими шляхами для нападу на Одесу. Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголошував, що словам Путіна вірити не можна.

Через російську агресію в портах Одеської області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу.

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