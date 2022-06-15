Там вважають, що безпечний маршрут для суден можна прокласти по зонах, де немає мінної загрози.

Необхідності в розмінуванні Чорноморського узбережжя України для початку транспортування зерна немає.

Про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Анадолу.

За його словами, безпечний маршрут для суден можна прокласти за напрямками, де немає мінної загрози. При цьому він зазначив, що очищення морської зони від мін відповідно до плану ООН може зайняти певний час.

"Райони знаходження морських мін відомі. Можна створити безпечні виходи в три порти, і це дозволить суднам слідувати без будь-якої загрози. Українські катери служитимуть путівниками. Після входження судів в зону безпеки, вони будуть оглядатися", - сказав Чавушоглу.

Глава МЗС Туреччини назвав реалістичним план ООН з вивезення українського зерна.

"Ми очікуємо відповіді від Росії з даного питання. Туреччина підтримує даний план. Якщо сторони підтримають ініціативу, то ми можемо організувати в Стамбулі зустріч з обговорення деталей", - сказав Чавушоглу.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня турецька влада запропонувала провести чотиристоронню зустріч у форматі ООН-Туреччина-Україна-РФ з приводу розблокування експорту зерна з українських морських портів.

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