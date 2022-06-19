Європейські експерти шукають шляхи для прискореного проходження держкордону вантажівок із зерном.

Одеса відіграє ключову роль в експорті зерна, для його транспортування необхідні "коридори солідарності".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Одесі заявив заступник голови Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС) в Україні Фредерік Весслау.

Він зазначив, що через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну наша країна не має можливості експортувати зерно, і зараз для спрощення експорту необхідні "коридори солідарності". Це передбачає прискорення, спрощення транспортування вантажівок із зерном через держкордон.

Консультативна місія ЄС в Україні виконує завдання, зокрема з надання допомоги прикордонникам і митникам у створенні максимально сприятливих можливостей для перетину держкордону фур із зерном. Це робиться для того, щоб вантажівки не чекали на кордоні годинами, днями, а швидше транспортували важливий вантаж.

Також, як зазначив Весслау, місія сприяла переговорам між урядами України та Румунії щодо відкриття більшої кількості пунктів пропуску для прискорення транспортування зерна.

Весслау додав, що російська агресія – це повномасштабна війна і блокада Чорного моря дуже негативно впливають на ситуацію в цілому в усьому світі, створюючи загрозу голоду. Тому цивілізований світ зацікавлений в тому, щоб був забезпечений експорт з України.

"Звичайно, Одеса відіграє ключову роль в експорті зерна. І європейські партнери разом з урядом України шукають можливості, щоб його налагодити, обговорюються різні можливості того, як можна транспортувати зерно через кордон", - сказав заступник голови місії.

За його словами, під час візиту до Одеси, який став першим після 24 лютого, представники місії проведуть ряд зустрічей, у тому числі з місцевою владою і керівництвом адміністрації Одеського порту.

"Також буде обговорювати, як краще залучити експертів на кордоні, щоб краще створити такі коридори, проїзди солідарності для поліпшення експорту", - акцентував Весслау, назвавши це питання одним з найбільш пріоритетних.

Крім того, представники місії планує обговорити з місцевою владою можливості відновлення роботи, яка проходила в місті до 24 лютого. Це, зокрема, тренінги для правоохоронців, комунікація між правоохоронними органами та громадянським суспільством тощо.

Як підкреслив Весслау, українські правоохоронні органи відіграли значну, ключову роль у захисті громадян, країни і продовжують виконувати свої обов'язки.

Як повідомляв УНІАН, через російську агресію в портах Одеської області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу.

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