"Мітингувальники" мали активно критикувати та засуджувати військове командування України.

Служба безпеки України запобігла планам російських спецслужб використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації у Київській, Житомирській і Полтавській областях напередодні Дня Незалежності України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За задумом Росії, "мітингувальники" мали активно критикувати та засуджувати військове командування України, а організатори планували відзняти це на відео у пропагандистських цілях, а ті, своєю чергою, поширити його через інтернет і підконтрольні їм ЗМІ.

Як встановила СБУ, організаторами псевдоакцій мали стати колишні учасники ГО "Журналісти Стремоусова". Наразі їхній лідер Кирило Стремоусов виконує обов'язки "заступника окупаційної військово-цивільної адміністрації" у Херсоні. І за матеріалами СБУ йому ще на початку повномасштабного вторгнення повідомлено про підозру за державну зраду.

В СБУ зазначають, що ФСБ продумувала "акції" заздалегідь.

Встановлено, що співробітники ворожих спецслужб вийшли на новий контакт із координаторами Житомирського та Полтавського осередків руху Стремоусова у травні 2022 року. Пізніше їм було поставлено завдання організувати масові "протестні" акції біля обласних військкоматів за участі матерів воїнів ЗСУ – сказано в повідомленні.

Утім, завдяки втручанню СБУ колишні поплічники стремоусова відмовилися від виконання завдань фсб.

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ затримала кілерів спецслужб Російської Федерації, які планували вбивства міністра оборони Олексія Резніков та керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, а також відомого активіста.

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