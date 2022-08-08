Українська спецслужба знешкодила ворожу диверсійну групу.

Служба безпеки України затримала кілерів спецслужб Російської Федерації, які планували вбивства міністра оборони Олексія Резніков та керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, а також відомого активіста.

Проведено багатоетапну спецоперацію та знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу головного управління Генштабу збройних сил РФ (більш відомий як ГРУ), йдеться на каналі СБУ у Telegram.

За даними спецслужби, за вбивство кожної особи російські "куратори" обіцяли заплатити виконавцям від 100 до 150 тисяч доларів.

"…ДРГ була сформована кадровими співробітниками воєнної розвідки РФ для проведення підривної діяльності на території Україні. До її складу увійшов мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР" брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході", - зазначили в СБУ.

У спецслужбі додали, що за завданням координатора з Москви зловмисник підшуковував кілера, використовуючи свої зв’язки серед представників криміналітету.

Стати кілером погодився житель Києва. Він згодився на "тестове випробування" - за 5 тис. вбити українського військового, який, на думку російських окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над полоненими військовими РФ.

"…для замаху на керівників оборонних відомств "зв’язковий" вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі територію. Тут разом зі спільником вони мали підготувати план "ліквідації" і подати його на затвердження своїм керівникам у РФ. Зловмисник маскував маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через територію Білорусі", - додали в СБУ.

Підозрюваний потрапив на українську територію через контрольно-пропускний пункт "Доманове" у Волинській області та зустрівся зі спільником. Обох зловмисників силовики затримали у Ковелі.

У "зв’язкового" під час обшуку знайшли докази злочинних дій, а також паспорт громадянина Росії. Обом затриманим повідомили про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану та в умисному вбивстві.