З метою недопущення злочинів вказані особи були примусово видворені з України.

У Києві затримали двох кримінальних авторитетів з Росії які намагалися вступити до добровольчих батальйонів столиці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.

Згідно з даними спецслужби, один із затриманих виявився громадянином Російської Федерації, який перебував у санкційному списку РНБО як кримінальний авторитет, причетний до вчинення тяжких злочинів. У зв’язку з цим у нього була заборона на в’їзд до нашої держави.

Іншим зловмисником є російський рецидивіст, неодноразово засуджений до ув’язнення, зокрема за вбивство. На території України він також перебував нелегально.

СБУ інформує, що з метою недопущення злочинів вказані особи були примусово видворені з України.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала кілерів спецслужб Російської Федерації, які планували вбивства міністра оборони Олексія Резніков та керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, а також відомого активіста.

За даними спецслужби, за вбивство кожної особи російські "куратори" обіцяли заплатити виконавцям від 100 до 150 тисяч доларів.

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