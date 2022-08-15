У Києві затримали двох кримінальних авторитетів з Росії які намагалися вступити до добровольчих батальйонів столиці.
Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.
Згідно з даними спецслужби, один із затриманих виявився громадянином Російської Федерації, який перебував у санкційному списку РНБО як кримінальний авторитет, причетний до вчинення тяжких злочинів. У зв’язку з цим у нього була заборона на в’їзд до нашої держави.
Іншим зловмисником є російський рецидивіст, неодноразово засуджений до ув’язнення, зокрема за вбивство. На території України він також перебував нелегально.
СБУ інформує, що з метою недопущення злочинів вказані особи були примусово видворені з України.
Нагадаємо, раніше СБУ затримала кілерів спецслужб Російської Федерації, які планували вбивства міністра оборони Олексія Резніков та керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, а також відомого активіста.
За даними спецслужби, за вбивство кожної особи російські "куратори" обіцяли заплатити виконавцям від 100 до 150 тисяч доларів.