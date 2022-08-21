В СБУ підкреслили, що "жоден кривавий злочин російських терористів не буде забутий і вони понесуть справедливе покарання".

Тільки кожен 20-й ракетний удар російських окупантів було завдано по військових об'єктах в Україні, решта 19 - по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомила Служба безпеки України.

"Росія - країна-терорист! За шість місяців повномасштабної війни світ побачив звірине обличчя Кремля - тисячі загиблих українців, знищені будинки, діти, які втратили своїх батьків. Лише кожен 20-й ракетний удар РФ був нанесений по військовому об'єкту, Інші 19 - влучали в житлові будинки, школи, лікарні, університети... У те, що українці будували та створювали своїми руками та з чого складалося наше мирне життя", - йдеться в повідомленні.

В СБУ підкреслили, що "жоден кривавий злочин російських терористів не буде забутий і вони понесуть справедливе покарання".

Війна в Україні:

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою метою війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, що гарантують безпеку РФ.

Президент України Володимир Зеленський 19 серпня заявив, що жоден ракетний удар РФ по українських містах не залишиться без відповіді. Глава держави зазначив, що Росії не вдасться перетворити Україну на руїни.

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