Зокрема, правоохоронці мають документальне підтвердження викрадення 21 джерела іонізуючого випромінювання.

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази того, що підрозділи збройних сил Росії, які здійснили силове захоплення об'єктів державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" та контролювали їх з 24 лютого до 31 березня, вчинили акт ядерного тероризму.

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

Як наголошується у повідомленні, попри те, що реактори не працюють, підприємство залишається величезним комплексом з трьома сховищами відпрацьованого ядерного палива та низкою майданчиків з радіоактивними відходами.

"Перетворивши цей об'єкт на свою тимчасову військову базу, РФ грубо порушила Женевську конвенцію, що прямо забороняє вчиняти напади на ядерні об'єкти в умовах збройного конфлікту", - підкреслили в СБУ.

Встановлено, що 24 лютого військові ЗС РФ, погрожуючи персоналу застосуванням важкого озброєння, зайшли на територію ДСП "ЧАЕС" та сховищ ядерних відходів.

У процесі тимчасової окупації загарбники також порушили всі норми ядерної безпеки: пошкодили приміщення, замінували територію та спровокували низку пожеж, запустивши тим самим неконтрольовані процеси; унеможливили регулярний зовнішній моніторинг радіації та неперервне постачання запасних частин, палива та витратних матеріалів; утримували персонал у стресових умовах, збільшуючи вірогідність професійних помилок.

У розпорядженні СБУ є документальне підтвердження, що під час окупації на території Зони відчуження постійно перебувала велика кількість важкої військової техніки, озброєння та понад 1000 військових ЗС РФ; безпосередньо на території радіаційно небезпечних об'єктів та сховища СВЯП-2 (проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу) перебували 300 та 30 військових відповідно.

Також є документальне підтвердження того, що на території сховища, де проводяться роботи з відпрацьованими матеріалами реакторів з плутонієм-239, окупанти обладнали 5 вогневих точок; територію Зони відчуження замінували: виявлено більш як 100 мінувань і 3 підриви; на початку березня окупанти пошкодили вежі зв'язку, що спричинило вихід з ладу системи моніторингу радіаційної обстановки.

Крім того, СБУ має підтвердження того, що 9 березня підприємство було майже повністю знеструмлено, що практично паралізувало роботу всіх систем контролю та безпеки. Зокрема була відключена система охолодження відпрацьованого ядерного палива.

Серед іншого, йдеться про те, внаслідок ведення бойових дій та умисних підпалів, за даними систем NASA та Європейського космічного агентства, на території Зони відчуження у період перебування в ній окупаційних військ зафіксовані значні пожежі на площі майже 14 тис. га. Ситуація ускладнилася неможливістю доступу пожежників для їх гасіння.

СБУ також має підтвердження того, що окупанти розграбували підприємства Зони відчуження, зокрема автопарк спеціалізованої техніки та викрали пальне.

"Розграбована і фактично знищена унікальна лабораторія "Екоцентр", 6 млн євро на обладнання якої виділила Єврокомісія. Викрадено і обладнання, закуплене на кошти Фукусімського університету у межах реалізації японсько-українського проекту за програмою SATREPS. Під час окупації виведена з ладу система фізичного захисту у ДСП "ЧАЕС" та викрадена мобільна лабораторія радіаційної розвідки вартістю 2,5 млн гривень", - наголосили в СБУ.

Крім того, є підтвердження викрадення 21 джерела іонізуючого випромінювання загальною активністю майже 7 млн Бк. "Цього достатньо, щоб зробити небезпечною для перебування людей ділянку площею майже 2 тис. кв. м", - пояснили в СБУ.

Також окупанти вели земляні роботи на території пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів "Рудий ліс".

"Територія Зони відчуження досі не розмінована. Це порушує цілісність системи радіаційної безпеки об'єкта, яку Україна десятиліттями вибудовувала разом з міжнародними партнерами. Досі залишається надто висока імовірність неконтрольованих вибухів та спричинених ними пожеж", - наголосили у СБУ.

Зазначається, що в рамках розслідування злочинів повідомлено про підозру загарбнику, який віддав наказ штурмувати ДСП "ЧАЕС", - це колишній заступник командувача Сибірського округу військ Росгвардії генерал-майор Олег Якушев.

Також повідомлено про підозру заступнику командира зведеного загону особливого призначення Росгвардії по Брянській області полковнику Андрію Фроленкову, який керував діями підлеглих в ході нападу на ЧАЕС.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до ядерного тероризму.

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