Окупанти вирішили не віддавати пріоритет захопленню Слов'янська.

На поточному етапі війни Росія зосередиться на захопленні Сіверська та Бахмута, не віддаючи пріоритет захопленню Слов'янська.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що плани окупантів на Бахмут та Сіверськ підтверджує й зустріч міністра оборони Росії Сергія Шойгу з командувачем Східної групи військ генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовим, яка відбулася 18 липня. За повідомленнями російського Міноборони, Шойгу проінспектував Східну групу та доручив Мурадову приділити першочергову увагу знищенню українських ракет великої дальності та артилерійських систем. Як зазначають експерти, Мурадов керує військами на Ізюмському напрямку. Це угрупування діє на захоплення Слов'янська, але Шойгу не давав вказівок генералу віддавати пріоритет захоплення території.

ISW вперше виявило пряму згадку про східне угруповання військ, що діяло в Україні на цьому етапі війни. Раніше було відомо про участь Центральної та Південної групи військ під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна та генерала армії Сергія Суровікіна.

Східне угруповання військ, ймовірно, складається із підрозділів Східного військового округу РФ, які діють на Ізюмському напрямку.

Примітно, що Мурадов має нижчий ранг, ніж Лапін та Суровікін. Експерти припускають, що Кремль вважає Ізюмсько-Слов'янський район менш пріоритетним, ніж захоплення інших території на Донбасі. Ймовірно, Кремль спрямовує військові ресурси та високопоставлене керівництво на локальні успіхи навколо Сіверська та Бахмута.

Водночас в ISW вагаються, чи керує Мурадов окупантами навколо Харкова.

За даними аналітиків Інституту, російські війська здійснили серію наземних атак на схід від Сіверська та на південь від Бахмута та активізували наступ на Авдіївку та здійснили обмежені наземні штурми на лінії фронту Донецьк – Авдіївка.

Як повідомляв УНІАН, на думку експерта Олега Жданова, наступальний потенціал російської армії практично вичерпано. Окупанти переходять на старе радянське озброєння і беруть до своїх лав аби-кого.

Вас також можуть зацікавити новини: