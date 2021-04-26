Місцеві мешканці від обстрілу не постраждали.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) заявляє про чергове грубе порушення режиму "тиші" з боку бойовиків на лінії розмежування в Донецькій області. Ввечері, 24 квітня, близько 21:00 окупанти обстріляли населений пункт Водяне Волноваського району.

Читайте також"Щоб на Великдень не було пострілів": Зеленський анонсував відновлення режиму тиші на ДонбасіВідповідні фото наслідків обстрілу опубліковані на сторінці ООС у Facebook.

За даними СЦКК, бойовики використали заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Було випущено 12 мін з мінометів калібру 120 мм, чотири міни з міномету калібру 82 мм та здійснено 12 пострілів з СПГ. Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та приватні господарства. Цивільні мешканці не постраждали.

Обстріл відбувався з позицій окупантів в районі населеного пункту Пікузи на Приазов'ї.

"Українською стороною СЦКК здійснено верифікацію обстрілів, в результаті чого зафіксовано воронки від розривів, залишки боєприпасів та збитки, завдані домогосподарствам. За результатами верифікації на адресу СММ ОБСЄ направлено ноту з відповідними доказовими матеріалами", - повідомляють у Центрі.

Від початку року до СММ ОБСЄ українська сторона СЦКК направила 177 письмових звернень, де зафіксовано найбільш резонансні порушення режиму припинення вогню, пов'язані, зокрема, з обстрілами населених пунктів на підконтрольній території.

"Зазначені матеріали складають основу доказової бази злочинів окупантів на українській землі. ... Українська сторона СЦКК нагадує, що такі дії окупантів несуть пряму загрозу життю та здоров'ю місцевого населення та дестабілізують безпекову ситуацію вздовж усієї лінії розмежування", - зазначають у Центрі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова