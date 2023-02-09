Для цього буде застосовуватися техніка вітчизняного виробництва.

Україна має право наносити удари по території Російської Федерації в рамках власного захисту. Однак західне озброєння, яке постачають партнери, не буде використовуватися для цих цілей. У нашої країни є власна Техніка для описаних завдань.

Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю виданню AZ Report. Журналіст запитав, чи планує Україна завдавати ударів по РФ із застосуванням західної зброї, адже саме цього побоюються партнери Києва. Данілов відповів: "Це питання треба розділити на дві частини. Мова тут не йде про використання західної зброї для нанесення ударів по території Росії. Володіючи зброєю власного виробництва, ми маємо повне право знищувати ті об'єкти, які є загрозою для нашої національної безпеки".

Потім секретар РНБО навів практичний приклад щодо обстрілів Харкова. Системи, які завдають ударів, розташовані в Росії. Україна має право їх знищити за допомогою власної зброї.

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"Місто Харків періодично обстрілюється з території Російської Федерації ракетами С-300. Чи маємо ми право знищити ці системи, які знаходяться на території Росії? Так, маємо. Ми зробимо це не за допомогою зброї, наданої Заходом, а власною зброєю, яка є в нашому арсеналі", — додав Данілов.

Удари по території Росії: що відомо

Наприкінці січня заступник голови ГУР Вадим Скібіцький вперше опосередковано підтвердив, що Україна причетна до вибухів на авіабазі в Енгельсі.

Він зробив це в контексті обговорення потенційних ударів по Кремлю. Мовляв, влада РФ боїться обстрілів і виставляє ППО, адже до Енгельса далі, ніж до Москви.

Данілов раніше цього тижня зробив ще одну заяву про удари по території РФ: "Нам ніхто не забороняє знищувати цілі зброєю українського виробництва. Чи є у нас така зброя? Так, є".

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