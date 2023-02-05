Він зазначив, що Росія веде нещадну війну проти України, яку не можна виправдати нічим.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що існує консенсус із президентом України Володимиром Зеленським щодо використання зброї, наданої Україні Заходом. За його словами, це озброєння не буде використанае для атак по території Російської Федерації.

Відповідаючи на питання про домовленість з президентом Зеленським про те, що західна зброя буде використовуватися лише на території України, в інтервʼю виданню Bild, Шольц наголосив, що "щодо цього існує консенсус".

Також німецький чиновник прокоментував слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що "німецькі танки знову" становитимуть загрозу для Росії.

Відео дня

"Його слова є частиною серії абсурднних історичних порівнянь, які він використовує для виправдання свого нападу на Україну. Але ця війна не може бути виправдана нічим. Росія веде нещадну війну проти України", – зазначив Шольц.

Надання озброєння Україні: чи битимуть по території РФ

Член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки і представник президента України в парламенті Федір Веніславський заявив, що для повного звільнення окупованих Росією територій Україні необхідно від 500 до 700 танків. Київ не даватиме гарантій невикористання західної техніки проти цілей в РФ.

Представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер зазначив, що Україна самостійно може вирішувати, як використовувати надану зброю для вигнання російських окупантів зі своїх територій. Так він відповів на запитання щодо того, чи дозволено Україні бити по об'єктах окупантів у Криму з цього озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини: