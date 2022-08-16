"Ополченці" з "ЛНР" відмовилися воювати на території Донецької області.

У проросійських силах, які воюють в Україні, стався розкол.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За наявною інформацією, "ополченці" з невизнаної цивілізованим світом "ЛНР" відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області та поскаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганської області.

У мережі з'явилося відео, яке підтверджує обурення "ополченців". На кадрах окупанти з "ЛНР" відмовляються воювати на території сусідньої Донецької області.

Водночас на минулу добу російські сили здійснили кілька обмежених наземних штурмів на північний захід від Слов’янська, а також провели численні наступальні операції на схід і південний схід від Сіверська та на північний схід і південний схід від Бахмута.

Водночас окупанти продовжували вести наступальні дії на північний захід, захід і південний захід від Донецька та здійснили обмежений наземний штурм на північ від Харкова.

Крім того, Росія та Україна продовжували обмінюватися звинуваченнями в обстрілі Запорізької АЕС

У той же час окупаційна влада РФ продовжувала підготовку до "референдумів" про включення захоплених територій до свого складу.

Нагадаємо, РФ навесні 2014 року захопила український Крим, а потім вдерлася на частину Донбасу й підтримала бойовиків, які оголосили про створення "ЛДНР". 22 лютого 2022 року влада Росії визнали "ЛНР" і "ДНР" в рамках Донецької та Луганської областей. Варто зазначити, що бойовики не контролюють всю цю територію.

24 лютого російські війська здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. На Донбасі йдуть запеклі бої.

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