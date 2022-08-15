На частині сходу України ліквідовано російського громадського діяча.

В Донецькій області був ліквідований заступник голови Громадської палати Алтайського краю Росії Євген Новіков.

Тіло громадського на цьому тижні мають доставити в Барнаул, пише altapress.ru, посилаючись на дані двох джерел.

"Шишку" з РФ офіційно визнали ліквідованим, його впізнали по черепу.

"...похорони можуть пройти вже цього тижня", - наголошується в матеріалі.

Євген Новіков поїхав у самопроголошену "ДНР" у липні нібито з "гуманітарною" метою. Потім стало відомо, що він пропав, родичі почали його розшукувати.

"У волонтерському центрі в Шахтарському районі "Донецької народної республіки" після ракетного обстрілу 10 липня 2022 року безвісти зник... Новіков Євген Олександрович...", - писали його родичі у донецьких пабліках.

Знищення Новікова підтвердив у Telegram офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан ("Штірліц").

"...Його останки знайдені дуже неживими", - зазначив воїн.

Євген Новіков народився у 1969 році 17 серпня. Був очільником алтайської крайової організації "Російського союзу ветеранів Афганістану". Потім його чотири скликання поспіль призначали в Громадську палату регіону.

Нагадаємо, РФ вдерлася на частину Донбасу навесні 2014 року і підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

Рано вранці 24 лютого поточного року російські війська здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. На Донбасі йдуть запеклі бої.

Захисники України дають гідну відсіч загарбникам. На нашій території ліквідували вже 43 750 ворогів.

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