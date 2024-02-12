У російській армії спостерігається тенденція до скоєння актів насильства.

Серед особового складу окупаційної армії зростає невдоволення командирами. Суди масово оголошують їм вироки за розстріл своїх підлеглих.

Як повідомляє Центр національного спротиву, у західному військовому окрузі ЗС РФ спостерігається тенденція до скоєння актів насильства з боку командирів підрозділів щодо своїх підлеглих.

Так, в Курській області фіксуються численні вироки гарнізонних військових судів щодо випадків масових убивств військовослужбовців. Командири під час несення служби розстрілюють своїх підлеглих.

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Як вказується, ці випадки відбували у разі взаємної неприязні або у зв’язку із тим, що військовослужбовці перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

"Внаслідок останнього інциденту на початку лютого поточного року Курський гарнізонний військовий суд ухвалив вирок про засудження до 14 років колонії старшого прапорщика, який у стані важкого алкогольного сп’яніння розстріляв стрій підлеглих", - пише ЦНС.

Обстановка у російській армії

У жовтні 2023 року УНІАН писав, що в окупаційній армії почастішали етнічні конфлікти між тувинцями та росіянами. Вони особливо загострюються, коли загарбники перебувають у стані алкогольного сп'яніння.

В російській армії через значні втрати фіксується брак офіцерів молодшої ланки. Щоб якось виправити ситуацію, росіяни почали вербувати молодь Білорусі на навчання у військових навчальних закладах

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