Втім, навіть летальні наслідки ворожнечі активно приховують через етнічне походження бунтівників.

В окупаційній армії почастішали етнічні конфлікти між тувинцями та росіянами. Вони особливо загострюються, коли загарбники перебувають у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомляє Центр національного спротиву, все частіше військовослужбовці тувинці в рядах російського окупаційного війська конфліктують з росіянами.

"Нерідко такі суперечки закінчуються застосуванням холодної чи вогнепальної зброї із летальними наслідками. Причини ворожнечі доволі банальні - це ворожнеча на основі традиційної зверхності росіян до поневолених нею народів та боротьби за розподіл військового спорядження (коліматори, тепловізори та інше обладнання)", - йдеться у повідомленні.

В ЦНС зауважують, що "особливо бурхливо з’ясування міжетнічних стосунків відбувається після надмірного вживання алкоголю".

Міністру оборони РФ Сергію Шойгу за десятиліття кар'єри вдалось розбудувати систему преференцій для його одноплемінників тувинців, тому провадження порушених проти них справ у військовій прокуратурі намагаються приховати або ж відкласти у "довгий ящик".

Перестрілки окупантів

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни в армії загарбників постійно виникають проблеми.

У квітні 2022 року у місті Нова Каховка на Херсонщині сталася перестрілка між бойовиками з ОРДЛО і російськими військовими.

11 серпня 2023 року в окупованому селищі Урзуф сталася перестрілка, в якій постраждали мирні люди. На відпочинок туди приїхали "кадировці", у яких виник конфлікт з військовою комендатурою. В результаті загинули двоє підлітків, чотири хлопці і одна жінка.

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