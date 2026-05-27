Після удару ЗСУ згорів штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі, – соцмережі

Під час відбиття атаки російська ППО обстріляла будівлю банку неподалік.

ЗСУ завдали удару по штабу Повітряних Сил Чорноморського флоту РФ, розташованому в окупованому Севастополі. Про це повідомляє проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер".

"У Севастополі влучення в будівлю штабу ВПС Чорноморського флоту РФ на вулиці Гоголя, повідомляє підписник. Як ми раніше повідомляли, після знищення головного штабу ЧФ, штаб ВПС використовують як місце основного органу управління", - написав паблік.

Призначений Кремлем окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив удари по місту.

"ЗСУ атакували місто різними повітряними засобами, попередньо, і ракетами Storm Shadow", - повідомив він.

За словами Развожаєва, в результаті влучання ракет у місті пошкоджено будівлю банку та "адміністративну будівлю, яка давно не використовувалася", на вулиці Гоголя.

Однак "Кримський вітер" з посиланням на підписників стверджує, що в будівлю банку влучила ракета від зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир". При цьому будівля Штабу ВПС ЧФ теж отримала влучання і вигоріла майже повністю.

"Російських вояків дуже багато, все перекрито, стояв військовий позашляховик "Тигр", також була розгорнута супутникова антена. Машини швидкої допомоги ще об 11-й годині курсували. У дворі самого штабу в "Урал" складали чорні мішки, великі. Або речі/документи, або тих, хто був у будівлі на момент влучання", - пише паблік.

Як писав УНІАН, 22 вересня 2023 року ЗСУ завдали ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі. Після вибухів у будівлі спалахнула масштабна пожежа, а російська влада була змушена визнати сам факт атаки, хоча спочатку заявляла лише про одного військового, який "зник безвісти". За даними української розвідки та Сил спецоперацій, удар припав на момент наради керівного складу флоту, що призвело до значних втрат серед російських офіцерів.

У ССО повідомляли, що в результаті удару було ліквідовано 34 російських офіцери, серед них – командувач Чорноморським флотом РФ Віктор Соколов, ще понад 100 окупантів отримали поранення. Згодом з’ясувалося, що принаймні Соколов залишився живим і відносно не постраждав.

Проте удар послабив потенціал РФ у Чорному морі. Після атаки штаб фактично перестав функціонувати в повноцінному режимі, а частину командних структур окупанти були змушені перевести до Новоросійська. У 2026 році стало відомо, що пошкоджену будівлю штабу ЧФ РФ у Севастополі почали демонтувати через масштабні руйнування.

