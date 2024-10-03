'Шахеди' масовано атакували Київ: в КМВА розкрили деталі

Навколо та над українською столицею було знищено півтора десятка ударних дронів ворога.

В ніч на четвер, 3 жовтня, російська армія вкотре здійснила спробу завдати повітряного удару по Києву. Як зазначили у Київській міській військовій адміністрації, тактика та прийоми нападу залишаються незмінними вже багато місяців поспіль.

Зазначається, що окупанти знову атакували Київ вночі, застосувавши ударні БПЛА "Shahed". Дрони заходили в місто з різних напрямків і висот окремими кількісними групами.

Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 з половиною годин. Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, а вночі постійно додавалися нові і нові БпЛА. Втім, жоден з російських дронів своєї мети не досяг. В КМВА уточнили:

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"Сили та засоби протиповітряної оборони виявили та уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників! (Тип та кількість застосованого вором озброєння вкажуть у звітах Повітряні Сили.)".

Внаслідок російської атаки дронів, в Києві зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі міста. Обійшлося без руйнувань, пожежі, Інформація про постраждалих не надходила.

Останні повітряні атаки Росії

Як повідомляв УНІАН, ввечері 2 жовтня російські терористи вчергове атакували Харків КАБами. У місті пролунали потужні вибухи. Один КАБ влучив у пʼятиповерховий будинок – між 5 і 4 поверхами. Другий впав у лісосмузі.

За даними місцевої влади, постраждалих уже 9. Серед них – дівчинка трьох років. Усі постраждалі у легкому або середньому стані.

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