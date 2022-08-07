За даними розвідки, місцеві чоловіки обурені та почали переховуватися.

Окупанти розпочали нову хвилю примусової мобілізації в ОРДЛО.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Чергова хвиля примусової мобілізації стартувала 1 серпня з метою комплектування підрозділів мобілізаційного резерву. Відбирають осіб, непридатних для проходження служби та тих, які мали "відстрочку".

Зокрема, у складі структурних мотострілецьких підрозділів 2 армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ проводиться формування нових та відновлення боєздатності наявних мотострілецьких батальйонів. За даними розвідки, у Луганську за 40 хвилин на ринку забрали два автобуси чоловіків, більшість із яких вантажники. В Алчевську чоловіків забирали посеред вулиць. Населення обурене, чоловіки переховуються.

В ГУР зазначають, що тотальна примусова мобілізація триває в багатьох населених пунктах. Наприклад, на вулицях міста Хрустальний збільшилась кількість патрулів, які без пояснень забирають осіб чоловічої статі у військкомат. Продовжуються облави по підприємствах і комерційних установах, де працюють чоловіки, придатні до військової служби.

"Водночас поширюється невдоволеність серед вже мобілізованих чоловіків ОРДЛО жахливим ставленням командування в окупаційній армії до місцевого особового складу. Зокрема поширюється інформація, що росіянам видають сучасні бронежилети й каски, а місцевим амуніцію зразка 1941 - 1945 років", - додали у розвідці.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі вже почалася прихована мобілізація, "офіційно" окупанти планують її розпочати після "референдуму".

Вас також можуть зацікавити новини: