Після цього військовослужбовці, перевдягнувшись в цивільне, втекли до Краснодарського краю РФ.

В окупованому Криму мобілізовані росіяни до смерті побили свого полковника. Як повідомили в Головному управлінні розвідки України, подія відбулась 1 листопада 2023 року в тимчасово окупованому Сімферополі.

"Група мобілізованих солдатів 20-ї мотострілецької дивізії, що входить до 8 армії південного військового округу ЗС РФ, завдала тяжких тілесних ушкоджень полковнику Мусурбекову. Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку. 7 листопада 2023 року у лікарні Сімферополя констатували смерть Мусурбекова від отриманих травм", - інформує ГУР.

За даними розвідки, підозрювані у вбивстві полковника російські військовослужбовці того ж дня, перевдягнувшись в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до Краснодарського краю РФ.

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Дезертирство в лавах окупантів

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня стало відомо про зростання кількості випадків дизертирства серед російських військових на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Днями глава командування спеціальних операцій армії США Джонатан Брага заявив, що завдяки своїм інформаційним операціям Київ змусив 17 тисяч росіян дезертирувати з поля бою, не зробивши жодного пострілу. За його словами, швидкий прогрес у комунікаційних технологіях і широке використання платформ соціальних медіа полегшили державним і недержавним суб'єктам доступ до широкої аудиторії для просування власних інтересів та підриву позицій своїх конкурентів.

Брага зазначив, що використовуючи можливості соціальних мереж, військові або розвідувальні служби можуть також зібрати детальну інформацію про противника, його обладнання та персонал і використовувати цю інформацію для нападу на окремі війська і підірвати їх моральний дух. На тактичному рівні підрив волі та морального духу окремих солдатів призводить до підриву загальної боєздатності підрозділу. Це традиційна військова діяльність, спрямована на те, щоб вселити сумнів в уми противника.

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