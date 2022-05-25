Парламенти Естонії, Латвії, Канади, Польщі, Литви та Чехії визнали дії Росії геноцидом українського народу.
Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив у Facebook, нагадавши, що парламент України також дав оцінку злочинам РФ.
"Спасибі парламентам країн, які визнали дії Росії геноцидом українського народу! Щиро вірю, що кількість держав, які солідаризуються з таким рішенням, буде тільки зростати. Визнання злочинів Росії геноцидом українського народу - це перш за все повага до пам'яті тисяч невинно вбитих українців, зокрема дітей", - підкреслив він.
Стефанчук зазначив, що Росія має відповісти за скоєні військові злочини.
При цьому він висловив сподівання, що "всі цивілізовані країни світу поділяють позицію" українського парламенту.
Війна в Україні:
24 лютого Росія почала повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України.
14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародну спільноту вчинити так само.
21 квітня парламенти Латвії та Естонії визнали, що Росія вчинила геноцид проти українського народу.
29 квітня таке ж рішення одноголосно прийняли в парламенті Канади.
10 травня, сейм Литви одноголосно визнав РФ терористичною державою. У резолюції наголошується, що російські окупанти вчинили в Україні масові військові злочини, зокрема, на Київщині - в Бородянці, Бучі, Ірпені, Гостомелі та в Маріуполі Донецької області. Крім того, дії РФ в Україні є геноцидом українського народу.
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