14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу.

Парламенти Естонії, Латвії, Канади, Польщі, Литви та Чехії визнали дії Росії геноцидом українського народу.

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив у Facebook, нагадавши, що парламент України також дав оцінку злочинам РФ.

"Спасибі парламентам країн, які визнали дії Росії геноцидом українського народу! Щиро вірю, що кількість держав, які солідаризуються з таким рішенням, буде тільки зростати. Визнання злочинів Росії геноцидом українського народу - це перш за все повага до пам'яті тисяч невинно вбитих українців, зокрема дітей", - підкреслив він.

Стефанчук зазначив, що Росія має відповісти за скоєні військові злочини.

При цьому він висловив сподівання, що "всі цивілізовані країни світу поділяють позицію" українського парламенту.

Війна в Україні:

24 лютого Росія почала повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародну спільноту вчинити так само.

21 квітня парламенти Латвії та Естонії визнали, що Росія вчинила геноцид проти українського народу.

29 квітня таке ж рішення одноголосно прийняли в парламенті Канади.

10 травня, сейм Литви одноголосно визнав РФ терористичною державою. У резолюції наголошується, що російські окупанти вчинили в Україні масові військові злочини, зокрема, на Київщині - в Бородянці, Бучі, Ірпені, Гостомелі та в Маріуполі Донецької області. Крім того, дії РФ в Україні є геноцидом українського народу.

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