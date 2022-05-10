Сейм Литви одноголосно визнав РФ терористичною державою.

У вівторок, 10 травня, сейм Литви визнав Російську Федерацію терористичною державою.

Литовський парламент одноголосно проголосував за відповідне резолюцію - документ підтримали 128 депутатів, пише Delfi.

У резолюції зазначається, що російські окупанти вчинили в Україні масові військові злочини, зокрема, на Київщині - в Бородянці, Бучі, Ірпені, Гостомелі та у Маріуполі Донецької області.

В документі також зазначається, що дії РФ в Україні є геноцидом українського народу, повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Литва визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу... У прийнятій резолюції також констатується, що Росія - держава, яка підтримує та здійснює тероризм", - зазначив він.

Нагадаємо, 15 квітня президент Володимир Зеленський під час розмови з президентом США Джозефом Байденом закликав визнати Росію державою-спонсором тероризму.

19 квітня у Держдепі США заявили, що розглядають питання про визнання РФ державою-спонсором тероризму.

У квітні Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу та закликала міжнародну спільноту вчинити так само. Також у квітні парламенти Естонії, Латвії та Канади визнали воєнні злочини, які скоюють окупаційні війська Росії в Україні, геноцидом.

Війна в Україні з Росією - що треба знати про наслідки військових злочинів окупантів

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім обстрілював і цивільні. Ворогові вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на Київщині та заблокувати Маріуполь.

Київщину звільнили від окупантів. На звільненій території знайшли братні могили із застріленими людьми, на вулицях були тіла мирних жителів.

На початку травня очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що в регіоні знайшли 1 202 цивільні особи, вбиті окупантами.

За даними української влади, в Маріуполі загинули понад 20 тис. осіб.

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