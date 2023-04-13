Від цього виграють лише Росія, так звані миротворці та потенційні агресори.

Згаданий у "злитих" секретних документах Пентагону "патовий" сценарій війни вигідний Росії, яка не понесе покарання за свої злочини в Україні, так званим миротворцям і потенційним агресорам.

Саме так радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував недавній матеріал The Washington Post з посиланням на "злиті" секретні документи Пентагону. Чиновник написав на офіційному акаунті в Twitter: "Тупик на фронті? Як можливий сценарій? Дивно. Проте... підійде для: 1. РФ, яка мріє заморозити статус-кво. 2. Фіктивних миротворців, які вимагають припинення війни тільки за рахунок України. 3. Потенційних агресорів... Вбивайте, ґвалтуйте, відповідальності не буде".

Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, The Washington Post випустила статтю з посиланням на "злиті" дані Пентагону. У документах описувався "тупиковий" сценарій розвитку війни, як найімовірніший на 2023 рік. Він передбачає, що обидві сторони досягнуть "лише" незначних територіальних придбань в результаті бойових дій. Причиною названа "недостатня кількість військ і припасів для ефективних операцій".

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"Злиті" документи Пентагону: остання інформація

Журналісти The Washington Post з'ясували, хто може бути автором "витоку". У матеріалі він описується як "молодий харизматичний підкачаний чоловік", який вірить в Бога і перебував у Discord-каналі, де вперше з'явилися документи, під ніком OG.

Як заявив міністр оборони Олексій Резніков, "злиті " файли містять суміш з правдивої та неправдивої інформації. Але інформація в них більше не актуальна.

У документах була присутня згадка про готовність Сербії постачати зброю Україні. Однак офіційний Белград назвав ці відомості "брехнею".

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