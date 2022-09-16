У разі знищення інформації, російська влада не знатиме, кого можна призвати.

Якщо президент РФ Володимир Путін оголосить мобілізацію в країні, російські громадяни почнуть спалювати військкомати.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в YouTube.

"Варто тільки Путіну оголосити часткову мобілізацію, перше, що зроблять росіяни, - спалять всі військкомати. У них немає електронного реєстру", - зазначив він.

Жданов пояснив, що в разі спалювання військкомату, знищуються всі приписні картки та інші документи. У зв'язку з цим влада не знатиме, кого сповіщати, куди нести повістки і куди призивати.

"У кращому випадку є якийсь автономний комп'ютер, в який занесена якась частина інформації, але якщо він згорить у пожежі, то ніхто не знайде хто, де і до чого приписаний", - підсумував експерт.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Росії йде прихована мобілізація жителів Московської і Ленінградської областей для оборони Криму. За даними ГУР, до Криму було переміщено вже близько 1,2 тис. призовників.

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