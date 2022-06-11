Наразі в області декілька важких напрямків – Попасна, Сєвєродонецьк і район річки Сіверський Донець.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що ситуація в найгарячіших точках області дуже важка, але повністю контрольована.

Про це він повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Вже другий тиждень спекотна погода, немає дощів і рівень води в річці дуже впав, ми вже навіть бачимо ту техніку російську, яка затонула при переправі. Метра на три, може навіть більше, опустилась ріка (Сіверський Донець – УНІАН) і можливо будуть ще варіанти і спроби (з боку ворога - УНІАН) переправитись і зробити в районі Білогорівки новий плацдарм", - зауважив Гайдай.

За словами голови Луганської ОВА, не зупиняються спроби російського ворога прорвати лінію оборони українських сил в Попасній, дуже потужні бої тривають в Тошківці. Минулої ночі російський ворог застосував тяжку вогнеметну систему "Солнцепек".

"Це доволі страшна зброя, яка випалює все", - підкреслив Гайдай.

Голова Луганської ОВА зазначив, що постійні важкі бої тривають у місті Сєвєродонецьк.

"У вуличних боях, коли йдуть стрімкі баталії, ми начебто перемагаємо. Але, на жаль, артилерія ворога просто розбиває поверх за поверхом будинки, які використовуються як укриття. І ось в цьому сенсі дуже важко. Тому що виб’ють ворога з однієї вулиці, а потім вони починають бити з танків та "Градів" і просто розбирати мікрорайони, будинок за будинком. Звісно доводиться десь робити перегрупування, відходити на нові позиції. В цьому сенсі важко… Територію заводу "Азот" обстрілюють дуже потужно, годинами, знищуючи все. Там навіть мастило витекло, десятки тон і вже була пожежа. Ситуація дуже важка, але повністю контрольована", - акцентував Гайдай.

Голова Луганської ОВА додав, щодо можливості евакуації населення з міста Сєвєродонецьк.

"Евакуація неможлива. Більше того, там подвійна небезпека. Там постійний стрілецький бій на вулицях і можна потрапити під перехресний вогонь. Або можна просто отримати смертельне поранення від розриву артилерійського снаряду. У нас залишається питання лікарів, залишається запас пального для швидких, води і медикаментів. Але, швидкій там не реально їздити. І якщо люди захочуть отримати медичну допомогу навіть з найближчих будинків до лікарні - це буде квестом на виживання", - зазначив Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, ворог не залишає спроб форсувати Сіверський Донець і придушити артилерію ЗСУ.

В кінці травня росіяни вже намагалися перебратися через Сіверський Донець за допомогою понтонних переправ. ЗСУ зруйнували ці плани і завдали істотної шкоди противнику.