Від обстрілів постраждало селище Врубівка.

Російські окупанти знищили селище Врубівка в Луганській області.

Про це повідомив український військовий журналіст Руслан Смещук та опублікував кадри наслідків обстрілу.

"Окупанти завдали удару по селищу Врубівка Луганської області з РСЗВ "Сонцепьок", після чого обстріляли реактивними снарядами, ймовірно, з фосфором," - йдеться у повідомленні.

"Селище, схоже, перестало існувати", - додав журналіст.

Нагадаємо, за добу з Луганщини евакуйовано ще 40 людей. Проте рятувати мешканців Сєвєродонецька поки що неможливо.

"Сьогодні знову відбулася "тиха" евакуація. Охочих виїжджати більшає з кожним днем, як і збільшується кількість обстрілів вільних населених пунктів області", - повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також Гайдай повідомив, що до міст Луганщини, які не перебувають під контролем окупантів, вдалося завезти гуманітарні вантажі.

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