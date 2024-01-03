Ворог активізувався по всій лінії бойового зіткнення на Запоріжжі, але українські захисники готові до будь-якого розвитку подій.

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів про ситуацію на Запорізькому напрямку.

Він зазначив, що нинішня тактична мета російських окупантів відбити все, що було відвойовано українськими силами за літо 2023 року.

"Мабуть, у великих планах це відбити все, що вони втратили. Але, наразі їм цього не вдається. І наскільки ми бачимо, сил в них для цього на даний час немає", - акцентував Штупун.

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Він додав, що про стабілізацію фронту на Запорізькому напрямку не йдеться.

"Ворог там по всій лінії бойового зіткнення активізувався і є ознаки, що він буде, скажімо так, атакувати, продовжувати наступальні свої дії. Але, скрізь наші воїни готові до будь-якого розвитку подій", - підкреслив Штупун.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що просування українських військ біля Вербового, яке змусило ворога покинути деякі позиції.

"Це деяке покращення нашого тактичного положення, якогось великого прориву немає", - сказав Штупун .

Він додав, що довкола Роботиного тривають активні дії як українських підрозділів, так і російські окупанти "намагаються відбити раніше втрачені позиції, щоб не дати нам просуватися вперед".

"Тобто, весь час (ворог-УНІАН) намагається атакувати на різних напрямках", - підкреслив Штупун.

Також речник Сил оборони Таврійського напрямку пояснив, з чим пов’язано зменшення кількості піхотних штурмів на противагу авіаційним ударам та артилерійським обстрілам в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", зокрема, на Авдіївському напрямку.

"Якщо позавчора було зафіксовано 36 авіаудари, то вчора 25. Сьогодні ворог продовжив роботу бойової авіації по нашим позиціям. Найбільш активний він біля Авдіївки та на Мар’їнському напрямку. Коли ворог добре отримує по зубах, він має перегрупуватися, зализати рани і підтягнути якісь резерви, щоб далі йти вперед. В цей час якраз ведеться артпідготовка і збільшується кількість артилерійських і авіаударів", - акцентував Штупун.

Він додав, що зараз на Авдіївському напрямку російські окупаційні сили в основному складаються із мотострілецьких підрозділів, але також є різні види "Шторм".

"Є досить потужні підрозділи, обмундирування і підготовка видно, що на високому рівні. Але, в більшості, це слабонавчені люди, яких кидають вперед", - зазначив Штупун.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Російські окупанти активно застосувують оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 47 бойових зіткнень. Про це говориться у вечірньому зведенні Генштабу.

Командувач ОСУВ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомляв, що війська РФ вже другу добу активно завдають авіаударів та обстрілюють позиції українських захисників з артилерії, але дещо зменшили кількість піхотних атак. Бригадний генерал зазначив, що найбільш активні російські поблизу Авдіївки та на Мар’їнському напрямку, за минулу добу противник завдав 25 авіаударів, провів 25 бойових зіткнень та здійснив 937 артобстрілів. За 2 січня втрати РФ в Україні на цьому напрямку склали 386 особового складу та 40 одиниць військової техніки.

Загальні втрати російських військових в Україні склали 361 500 осіб.

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