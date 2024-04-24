Прорив загарбників вдалося зупинити завдяки тому, що в бій вступила бригада, яка виходила з позицій.

Росія захопила 8 км території в Очеретиному під час раптового прориву, скориставшись помилкою в ротації українських сил.

Як пише The Daily Telegraph, Москва змогла захопити село Очеретине Донецької області після відходу загартованої в боях 47-ї бригади. Її сформували для літнього контрнаступу України минулого року та оснастили західним озброєнням. Бригада воювала без перерви майже рік.

Її передислокували для посилення оборони Авдіївки. На вихідних українська 115-та бригада отримала наказ замінити 47-му на схід від Очеретиного. Коли дивізіон 47-ї бригади відступав, російські війська розпочали атаку та встановили вогневий контроль над оборонними позиціями українських сил.

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Командир роти 47-ї бригади Микола Мельник, який втратив ногу під час літнього наступу, написав у соцмережах: "Різке просування росіян стало можливим через те, що окремі підрозділи просто злетіли з позицій. Сподіваюся, їх навчать і перекваліфікують у штурмовиків".

Розрив, утворений відсутністю 115-ї, дозволив 30-й мотострілецькій бригаді Росії просунутися вздовж залізничної колії, що йде на північний захід від Авдіївки до Очеретиного.

Аналітики Deep State заявили, що більшість села знаходиться під контролем російських військ. Міністерство оборони РФ заявило, що українські війська втекли з Очеретиного невеликими групами під шквальним вогнем окупантів. Російські воєнкори опулікували відео з російським триколором над знищеним селом.

Лейтенант Мельник писав, що єдиною причиною, чому російські сили не змогли просунутися глибше на контрольовану Україною територію, було те, що 47-ма знову вступила в бій.

"Дірки залатали тими, хто планував відновлюватися. 47-ма бригада знову в роботі. Ще місяць і буде рік без ротації", - зазначив Мельник.

Москва стягнула підкріплення з інших ділянок лінії фронту для підтримки своїх військ, які просувалися через Очеретине. Російські війська знаходяться менш ніж в 30 км від гарнізону Покровська. Місто, яке використовується для ротації солдатів і техніки через його транспортне сполучення з Києвом, перебуває під ударом Росії з дальньої дистанції після падіння Авдіївки.

Українські сили втратили реактивну систему залпового вогню "Хаймарс" і зенітну систему ППО "Петріот", які переміщувалися містом – це перші зареєстровані втрати цінних систем американського виробництва.

Війська Києва, які воюють у Донецьку, перебувають під тиском перед очікуваним прибуттям нової військової допомоги США. Далі на північ від Очеретиного Росія скупчила близько 25 000 війська, щоб захопити місто Часів Яр. Стратегічний населений пункт знаходиться на висоті, яка дасть Росії плацдарм для наступу на гарнізонні міста Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ.

Це також дало б силам Москви оборонні позиції для розв’язування далекобійних атак на автомобільні та залізничні сполучення, що з’єднують українські сили в Донецьку з Києвом.

Бої в Очеретиному - що відомо

Ситуація в районі селища Очеретине на Авдіївському напрямку складна, ворог зайшов у південну частину населеного пункту. Як сказав представник ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, ЗСУ наразі вибивають звідти окупантів.

Forbes писав, що цими вихідними 47-та механізована бригада відступала від лінії фронту на схід від села Очеретине на Авдіївському напрямку, а окупанти атакували і майже прорвалися через українські позиції на смугу незахищеної місцевості.

Нещодавно під Очеретиним сталася феєрична історія, коли російські окупанти перестріляли один одного, але російська пропаганда, як завжди, все перекрутила.

Західні ЗМІ пишуть, що російська армія взяла під контроль центр невеликого селища Очеретине Донецької області, у якому до повномасштабного вторгнення мешкало 3600 осіб.

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