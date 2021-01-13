Уламки конструкції лише дивом не накрили українських захисників.

13 січня 2015 року в результаті запеклих боїв за Донецький аеропорт між ЗСУ та російськими бойовиками стався обвал його диспетчерської вежі.

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Репортаж про останній день вежі доступний на «Радіо Свобода». В ньому можна бачити, як вежу обстрілюють. Оборону аеропорту на той момент тримали кіборги – 21 боєць під командуванням капітана з позивним «Грін».

Того дня від 7:30 ранку ворожий танк поцілив по вежі 50 разів, близько 10 ранку верхні поверхи вежі обвалились. Навіть після цього бойовики «добивали» вежу з зенітної установки. Уламки конструкції лише дивом не накрили українських захисників.

«Вежа впала дуже добре – у таке місце, що ніби її Бог рукою поклав» – згадує командир «кіборгів» із позивним «Грін».

Втім, поранення отримав сам «Грін» і ще шестеро бійців. Вежу аеропорту і сьогодні вважають прикладом героїзму української армії.

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Автор: Дмитро Захаров