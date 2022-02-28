Дітям розповідають спотворені факти про "операцію в Україні", вигадані кремлівською пропагандою.

Російським школярам почали розповідати про війну в Україні, яку розв'язав Путін. Однак дітям нав'язують пропаганду, вигадану у Кремлі для виправдання агресії.

Про це повідомляє "Обережно, новини".

Відверту брехню про війну РФ проти України розповідають в підмосковних школах. Також таке розпорядження отримали й школи Приморського краю. Вчителям роздали так звані інформаційні матеріали для уроків "історії".

"Мета операції - захист людей, які протягом восьми років піддаються знущанням, геноциду з боку київського режиму", - йдеться у документі.

Правдивість документа підтверджує той факт, що дітям показували звернення Володимира Путіна. Його приховали від користувачів, тому доступ можливий лише за посиланням.

Дітей у місцевих школах інформували про ситуацію в Україні на уроках суспільствознавства. Один з учнів розповів, що вчитель відкрито проводив паралель з війною 41 року, коли вдалося "зупинити повзучу фашистську гадину".

Після цього школярів наштовхують на думку, що потрібно зупинити подібний фашистський режим в Україні.

"Фашисти взялися за своїх співгромадян: вбивства у 2014 році в Києві, в травні цього ж року в Будинку профспілок в Одесі живцем спалили понад сорок осіб тільки за те, що вони хотіли говорити російською мовою і не визнавали кривавий фашистський режим", - йдеться в матеріалах уроку.