50% від усіх коштів на закупівлю озброєння планують витрачати саме в Україні.

Український ринок готовий виробляти понад мільйон дронів. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конфереції.

"Мы зробили доволі значні кроки щодо посилення власного виробництва. Президент Володимир Зеленський ставив завдання - один мільйон дронів. Мы розуміємо, що український ринок готовий виробляти більш, ніж 1 млн дронів", - заявив він.

За словами Шмигаля, на організацію закупівлі безпілотників виділено близько 40 млрд грн.

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"50% від усіх коштів на закупівлю озброєння плануємо витрачати саме в Україні. Концентруємося на безпілотниках системах РЕБ, щоб виграти війну технологій", - поінформував очільник уряду.

Крім того, він зазначив, що Україна співпрацює з лідерам світового ринку зброї.

"Уже можна говорити про 5 укладених контрактів, про створення спільних підприємств. У майбутньому спільних виробництв будуть десятки", - зауважив прем'єр-міністр.

Шмигаль також розповів, що від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив майже 20 млрд грн на фортифікації та будівництво оборонних рубежів.

"Майже 3 млрд грн спрямували Міністерству оборони та Держспецтранспорту. Ще понад 16 млрд грн було виділено обласним адміністраціям", - заявив він.

Виготовлення дронів

19 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що цього року в Україні буде виготовлено мільйон дронів.

Він наголосив, що не може бути таких пауз та не може бути з цим проблем. Також президент запевнив, що українські воїни будуть отримувати в свої бригади вітчизняні дрони.

"Щодо виробництва, то мільйон дронів у наступному році ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ми зробимо все, щоб так воно і було, і я знаю, що так воно і буде", - заявив президент.

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