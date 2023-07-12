Він хоче покращити репутацію свого відомства після "заколоту" ПВК "Вагнера".

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що український контрнаступ не ефективний, попри вимоги Кремля не применшувати результати ЗСУ та не перебільшувати успіхи окупантів.

"Шойгу неправдоподібно заявив 11 липня, що українські війська втратили 26 тис. військовослужбовців і 1 244 танки та бойові машини піхоти з моменту початку контрнаступу 4 червня", - заявили аналітики Інституту вивчення війни у своєму щоденному звіті.

При цьому Шойгу стверджував, що російська ППО з початку контрнаступу нібито перехопила 176 ракет HIMARS і 27 крилатих ракет Storm Shadow.

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На думку експертів, звіти російського командування про українські втрати дуже завищені і навіть російські мілблогери скаржились у Міноборони РФ, що удари по вже пошкоджених і знищених машинах зараховуються як нова українська техніка.

"Риторика Шойгу щодо українського контрнаступу значно суперечить настановам кремлівських ЗМІ, які наказують російським журналістам не применшувати контрнаступ і не перебільшувати успіхи Росії", - додали аналітики.

У ISW припустили, що Шойгу все частіше ігнорує усталені вказівки, намагаючись показати своє відомство ефективним через після "заколот" ПВК "Вагнера".

Війна в Україні - останні новини з фронту

Протягом минулої доби українські військові вели наступ мінімум на трьох ділянках фронту і домоглися успіхів на окремих ділянках.

З початку контрнаступу на Бердянському та Мелітопольському напрямках наші захисники звільнили 169 квадратних кілометрів території, а на Бахмутському - 24 квадратних кілометри.

При цьому втрати противника вже перевищили 235 тис. осіб.

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